Rodoviários não firmam acordo “para terem motivo para nova greve”, diz procuradora

No dia 17 de janeiro rodoviários pararam 100% da frota de ônibus. Foto: Sandro Pereira/Arquivo

Manaus - Após mais uma reunião sem acordo para o reajuste salarial dos trabalhadores do transporte urbano de Manaus, a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT), Fabíola Bessa Salmito Lima, disse que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) não firma um acordo “para terem motivo para nova greve”.

Na última terça-feira (7), representates do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), do STTRM e da Prefeitura de Manaus se reuniram na sede do MPT, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com a procuradora do MPT, a proposta de reajuste salarial de 10% do Sinetram chegou a ser acordada com os rodoviários em reunião anterior com a Prefeitura, mas a oficialização foi recusada pelas partes no novo encontro.

O MPT apresentou como proposta o reajuste salarial de 10%, a contar do dia 1º de fevereiro, incluindo o aumento de 10% nas cláusulas econômicas, como auxílio alimentação e lanche, mas sem o pagamento de retroativo. Conforme a procuradora, a proposta apresentada pelo MPT, foi na verdade, uma oficialização do acordo já negociado anteriormente pelas partes, em mesa redonda com o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta que, na oportunidade, estava em exercício como prefeito.

Num primeiro momento, o STTRM e o Sinetram, conforme o MPT, chegaram a concordar em consolidar a proposta já discutida com a prefeitura, mas após duas horas de debate, acabaram sem assinar o acordo, sob o argumento de que irão continuar as negociações em outra data, sem a presença do MPT.

“No próximo dia 23 terá uma audiência que vai discutir sobre a ilegalidade da greve (do dia 17 de janeiro) e aplicação da multa de R$ 50 mil hora. Acontece que o que eles (rodoviários) estão pleiteando agora, já foi alvo de dissídio coletivo que está no âmbito do TST (Tribunal Superior do Trabalho), portanto, não cabe greve porque assunto já está judicializado. Ocorre que eles não entram em um acordo para terem motivo para fazer outra greve”, disse a procuradora.

Ainda segundo o MPT, o presidente do STTRM, Givancir de Oliveira Silva, negou-se a assinar a ata da audiência. Givancir contrapôs o que foi apresentado pelo MPT, afirmando que a reunião não tinha como base a negociação do reajuste e sim, a legalidade da greve realizada em janeiro. Segundo ele, o acordo realizado na prefeitura já havia sido recusado pelo sindicato.

“A procuradora-chefe queria que a gente se abstivesse de fazer greve, mas não deu garantia de que o reajuste seria cumprido. Como a procuradora-chefe do MPT quer obrigar a fazer um acordo sem o pagamento do retroativo?”, indagou.

Nova greve

Gilvancir informou que a assembleia para uma nova greve já foi realizada e ainda esta semana será comunicada aos órgãos. “Queremos entrar em greve na segunda (13). Ainda temos esperança que o prefeito (Arthur Neto) resolva isso, porque ele tem um acordo com o sindicato para trabalhar em prol do pagamento retroativo”, disse.

O STTRM informou que está buscando junto ao Sinetram o reajuste salarial de 8%, com pagamento retroativo de 10 meses, reajuste da cesta básica, lanche e alimentação, entre outros benefícios. Atualmente, os rodoviários recebem salários entre R$ 1.043 a R$ 2.093.