No sábado, duas novas linhas de ônibus passam a atender a população da Vila Buriti

O ponto de partida das linhas 628 e 629 será do bairro Vila Buriti, passando pela rotatória da Suframa e concluindo a viagem no Porto do Ceasa. Haverá mudanças, também, nas linhas de 013 e 122

Ao longo desta semana, agentes de educação da SMTU têm distribuído folhetos informativos. Foto: Divulgação

Manaus - A partir do próximo sábado (1º), a Prefeitura de Manaus colocará em circulação duas novas linhas de ônibus que atenderão os usuários da Vila Buriti, zona sul de Manaus, que desejam se deslocar para o Terminal 2 (T2), na Cachoeirinha, também na zona sul.

Os ônibus que têm feito a integração gratuita entre a rotatória da Gillette e o Porto do Ceasa continuarão em operação. Porém, os usuários que optarem pela integração temporal para utilizar outras linhas poderão adquirir, gratuitamente, o Cartão Cidadão e fazer a recarga de créditos em um estande do Sinetram que funcionará na rotatória da Gillette para maior comodidade dos usuários da área.

Outra modificação acontecerá nas linhas 013 e 122, que terão o itinerário alterado. Ao longo desta semana, agentes de educação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) têm distribuído folhetos informativos nos pontos de parada, interior dos ônibus e terminais para comunicar as modificações.

628 – Vila Buriti/ Av. Solimões/ T2/ Distrito

Itinerário: Vila Buriti/ Porto Ceasa/ BR-319/ Av. Solimões/ Rotatória da Gillete/ Av. Abiurana/ Av. Buriti/ Rotatória da Suframa/ Av. Silves/ Av. Carvalho Leal/ Integração no T2/ Rua Borba/ Av. Silves/ BR-319/ Porto do Ceasa (retorno)

629 – Vila Buriti/ BR 319/ T2/ Ceasa

Itinerário: Vila Buriti/ Porto do Ceasa/ BR-319/ Av. Solimões/ Rotatória da Suframa/ Av. Silves/ Av. Carvalho Leal/ Integração no T2/ Rua Borba/ Av. Silves/ Av. Buriti/ Av. Abiurana/ Rotatória da Gillete/ Av. Solimões/ BR -319/ Porto do Ceasa (retorno)

Novos ônibus

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e a Prefeitura de Manaus determinaram que em abril as empresas de ônibus comecem a introduzir os novos veículos, aumentando de 200 para 300 ônibus a meta estipulada para a renovação da frota, até o fim deste ano.