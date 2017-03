Secretaria de Administração realiza leilão público com 254 veículos neste sábado 

Leilão será realizado na sede da Sead com lances presenciais e online. Foto: Divulgação/ Secom

Manaus - A Secretaria de Administração e Gestão (Sead), realiza, neste sábado (11), a partir das 9h, a segunda sessão de lances do Leilão Público, quando estarão disponíveis para arremate 404 lotes de material, contendo mobiliários, eletroeletrônicos, equipamentos hospitalares, incluindo 254 veículos. Os lotes vêm de todas as unidades da administração pública (secretarias, autarquias e fundações) e são considerados inservíveis.

O leilão será realizado na sede da Sead, na Av. Mário Ypiranga, nº 3280, Bairro Parque Dez de Novembro, com lances presenciais e online e é aberto para arrematantes previamente credenciados e cadastrados no site da empresa leiloeira pública oficial, no endereço www.leiloesfreitas.com.br. No site, também está disponível o edital de chamada para o leilão onde estão descritas todas as regras de participação, procedimentos, arrematação, pagamento, retirada dos bens, desistência e impugnações.

“Estes leilões vão se tornar rotina com o início, inclusive, do leilão eletrônico que vamos começar a realizar até o fim do primeiro semestre deste ano. Tudo com o objetivo de alienar todo este material inservível do patrimônio do Estado. Assim, vamos otimizando a administração pública e promovendo a melhoria da qualidade do gasto público. Tudo isso faz parte do programa de modernização administrativa determinado pelo Governo José Melo.”, disse o secretário da Sead, Sílvio Romano.

Na primeira sessão de lances, realizada em outubro do ano passado, a Sead disponibilizou para venda 554 lotes, entre eles 323 veículos. Nessa data, foram arrematados apenas 69 veículos, somando 150 lotes vendidos. O montante arrecadado foi de R$ 690 mil, dinheiro que vai para a conta única do Estado para ser repassado aos respectivos órgãos proprietários dos bens leiloados. O material restante permanece no depósito de inservíveis da Sead, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona centro-oeste da cidade.