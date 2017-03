Ex-secretário de saúde, Pedro Elias, assume direção do Hospital Francisca Mendes

Solenidade de posse no cargo de diretor foi realizada na manhã desta quinta-feira, no auditório da unidade, presidida pela reitora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam)

Pedro Elias de Souza, que já havia sido diretor da unidade entre os anos de 2007 e 2015. Foto: Valdo Leão/ Secom

Manaus - O médico Pedro Elias de Souza assumiu a direção do Hospital Universitário Francisca Mendes. A solenidade de posse no cargo de diretor foi realizada na manhã desta quinta-feira (9), no auditório da unidade, presidida pela reitora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Márcia Perales. Em janeiro deste ano, Pedro Elias deixou o cargo de titular da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), alegando que precisava cuidar da saúde.

Pedro Elias de Souza, que já havia sido diretor da unidade entre os anos de 2007 e 2015, disse na solenidade de posse que voltava à unidade, que sempre considerou sua casa, com alguns objetivos específicos. “Eu tenho algumas metas a serem alcançadas nesta nova gestão. Claro que vou dar continuidade ao trabalho que estava sendo desenvolvido pela gestão anterior, trabalhando para dar maior celeridade às cirurgias cardíacas, tanto em crianças quanto em adultos, e melhorar a qualidade dos equipamentos do hospital”, afirmou.

Melhorias

O novo diretor informou que dentro dos próximos 90 dias uma nova máquina de hemodinâmica será instalada no Hospital Universitário Francisca Mendes, dobrando a capacidade da unidade de realizar exames e procedimentos de alta complexidade em cardiologia e neurologia. Pedro Elias informou que o equipamento foi adquirido com recurso do Fundo de Promoção Social (FPS).

O Hospital Universitário Francisca Mendes possui atualmente uma máquina de hemodinâmica e oferta todos os meses os 50 procedimentos de cateterismos, 20 procedimentos neurológicos, além de procedimentos vasculares, de ablasão e implantação de marca passo. “Com a nova máquina, que tem a mesma capacidade da que já temos aqui, vamos ofertar o dobro de exames e procedimentos”, comemora Pedro Elias.



Referência

O Hospital Universitário Francisca Mendes é referência na área de cardiologia para toda a região Norte do país, atendendo pacientes adultos e infantis. A unidade oferta tanto o atendimento ambulatorial quanto o cirúrgico. O acesso para atendimento no Hospital é feito através do Sistema de Regulação do Amazonas (Sisreg).