Seduc divulga cronograma para posse e lotação de aprovados no concurso de 2014

Candidatos devem comparecer às 8h no Auditório do Centro de Formação Padre José Anchieta (Cepan), ao lado da Seduc/Sede. Foto: Divulgação/ Seduc

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), convoca os candidatos aprovados no concurso público de 2014 para tomar posse e lotação em seus respectivos cargos, nos dias especificados.

Confira o cronograma:

Os candidatos devem comparecer às 8h no Auditório do Centro de Formação Padre José Anchieta (Cepan), ao lado da Seduc/Sede, localizado na avenida Waldomiro Lustoza, 250, Japiim II, Zona Sul de Manaus, apresentando laudo médico original emitido pela Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas e documento pessoal de identificação com foto.

O atendimento será feito por ordem de classificação. Os candidatos que não realizaram o cadastro de seus documentos e estejam munidos do Laudo Médico original, poderão fazê-lo no ato da lotação.

No entanto, o candidato que ainda não realizou o cadastro dos documentos e nem está de posse do Laudo Médico deverá procurar a Gerência de Valorização do Servidor, na SEDUC, antecipadamente para que possa efetuar a lotação na data prevista.

O candidato que não comparecer na data e hora especificada perderá o direito à lotação por ordem de classificação, passando à condição de retardatário e seu atendimento será realizado por ordem de chegada na Gerência de Lotação/SEDUC.

Veja a lista de convocados na capital e interior:

Concurso Público 2014 – Cargo_ Assistente Técnico_Capital e Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Merendeiro_Capital

Concurso Público 2014 – Cargo_ Merendeiro_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Nível Superior_Capital

Concurso Público 2014 – Cargo_ Nível Superior_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Pedagogo_Capital

Concurso Público 2014 – Cargo_ Pedagogo_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Professor_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Professores_Capital