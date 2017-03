Segundo turno da eleição na Ufam tem alterações para evitar novos problemas  

Para impedir atrasos, as urnas foram instaladas um dia antes do pleito, que inicia às 7h, na Faculdade de Medicina e no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) e às 9h nas demais unidades

No primeiro turno, urnas eletrônicas tiveram problemas. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Professores, alunos e técnicos administrativos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) voltam às urnas, hoje, para o segundo turno da consulta à comunidade universitária na escolha do novo reitor da instituição. Para esta nova etapa do pleito, a Comissão de Consulta a Comunidade Universitária (CCCU) informou que teve que fazer algumas mudanças para evitar os tumultos ocorridos no primeiro turno, no último dia 23. Para impedir atrasos, as urnas foram instaladas um dia antes do pleito, na Faculdade de Medicina da Ufam e no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) e nas demais unidades da capital e interior.

As alterações foram informadas pela vice-presidente da CCCU, Dhyene Vieira. Conforme a CCCU, devido aos problemas com as urnas eletrônicas no primeiro dia de votação, o processo foi feito manualmente por meio de preenchimento de cédulas, o que ocasionou demora nas filas em que os eleitores chegaram a esperar mais de uma hora para votar.

“Fizemos várias alterações. Ampliamos o número de urnas, no ICHL (Instituto de Ciências Humanas e Letras) a votação vai ser no auditório para evitar as filas, ajustamos as listas para alunos votarem todos nas suas unidades de estudo”, exemplificou Dhyene.

Disputam a vaga de reitor e vice-reitor da Ufam, a chapa 17 ‘Juntos pela Ufam’, do professor Hedinaldo Lima, e a chapa 33 ‘Ufam conectada para o futuro’, do professor Sylvio Puga.

A apuração, segundo Vieira, deve ser iniciada, às 23h de sexta-feira e o resultado divulgado na madrugada do sábado, 1º de abril.

Processo eleitoral

A eleição do gestor da Ufam é realizada pelo Conselho Universitário (Consuni), em sessão pública. Para a indicação dos novos gestores ao Ministério da Educação (MEC), os conselheiros consideram a escolha da comunidade universitária, declarada durante consulta informal.

Após o resultado do segundo turno da consulta, a reunião do Consuni para eleger os novos reitor e vice-reitor da Ufam está agendada para o dia 7 de abril.