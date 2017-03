Seis homens são presos após tentar assaltar carro forte na Avenida André Araújo

Três suspeitos foram baleados durante confronto com policiais. Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, em frente a agência bancária

Grupo não conseguiu fazer o assalto porque desconfiou da presença da polícia, segundo a PC. Foto: Reprodução

Manaus - Seis homens foram presos, na tarde desta quarta-feira (15), ao tentar assaltar um carro forte em frente a uma agência bancária, na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona sul de Manaus. De acordo com o coordenador do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Guilherme Torres, o grupo reagiu a prisão e três deles foram baleados enquanto tentavam fugir pela Rua Salvador, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul.

Conforme o delegado, o grupo estava em dois carros, uma Saveiro e outro de modelo não informado. Torres disse, ainda, que o grupo não conseguiu fazer o assalto porque desconfiou da presença da polícia. Quando a equipe do DRCO foi realizar a abordagem, eles tentaram fugir. "Um deles que estava na moto conseguiu fugir. Os demais estão presos", contou.

Durante a prisão, os suspeitos ainda entraram em confronto com os policiais, segundo o delegado. Um tiroteio deixou três deles baleados, com tiros na perna, pé e braço. Eles foram socorridos e levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

De acordo com o delegado, a polícia já estava monitorando os suspeitos, que foram presos com duas armas e com os dois veículos. O grupo foi autuado por roubo tentado e organização criminosa.