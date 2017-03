Semed convoca 84 selecionados na quinta chamada de PSS do ano passado

De acordo com a Semed, quarta chamada foi feita em janeiro deste ano mas 84 convocados não atendiam aos requisitos. Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicou a 5ª chamada do Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado no ano passado. A lista completa com o nome dos 84 convocados foi publicada na edição do dia 24 de fevereiro, do Diário Oficial do Município (DOM), nº 4075.

CONFIRA A LISTA

Os convocados aprovados na seleção devem comparecer, a partir da próxima segunda-feira (6), até o dia 20 de março, das 8h às 12h, na sala 113, da Comissão de Investidura da Semed, na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 2549, Parque 10 de Novembro, zona centro-sul.

Os documentos necessários (originais e duas cópias) estão disponíveis no item 16.4, do Edital 001/2016 – Semed, publicado no DOM, N° 3832, de 19 de fevereiro do ano passado.

Dos 84 professores convocados, 11 são da Educação Infantil e 73 do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Todos os que foram chamados receberão, nesta sexta-feira, e-mail com as informações da convocação. Os selecionados também podem entrar em contato pelo telefone 3632-2254.

De acordo com a Semed, na quarta chamada, feita em janeiro deste ano, foram convocados 284 candidatos, dos quais 84 não atendiam aos requisitos dispostos em edital, por isso a necessidade de nova convocação.

