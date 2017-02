Semtrad abre inscrições para curso gratuito de artesanato na ADL/Cajual

Curso busca fomentar as ações de empreendedorismo na zona sul da cidade. Foto: Karla Vieira/Semcom/Arquivo

Manaus - Buscando fomentar as ações de empreendedorismo na zona sul da cidade, a Prefeitura de Manaus abriu inscrições para o curso gratuito de artesanato com a realização de oficinas para microempreendedores, na sede da Agência de Desenvolvimento Local (ADL/Cajual), na Rua 1º. de Maio, 3, no bairro Morro da Liberdade.

O calendário da aplicação das disciplinas ficou definido para o período de 13 de fevereiro a 21 de novembro deste ano, no horário de horário de 14h às 17h. Não há pré-requisito de escolaridade ou idade para participar do curso e a prioridade é atender aos moradores da zona Sul. Os interessados devem procurar a sede da Agência de Desenvolvimento Local, no Morro da Liberdade, a partir desta segunda-feira (13), no horário de 14h às 17h.

Durante a realização da ação, serão ministradas as aulas e oficinas de tingimento de tecido de algodão; decoupagem de tecido de papelão; confecção de boneca de pano; decoupagem de caixa para presente; confecção de bolsa de tecido; elaboração de colar de sementes; oficinas de pulseiras de sementes, oficinas de reciclagem, entre outras atividades.

O curso é fruto de uma parceria entre o Departamento de Economia Solidária da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) com a Cooperativa de Trabalho de Artesanato Amazonense (Copamart).

Calendário do curso de artesanato:

13/02 – Oficina de Tingimento de tecido de algodão

15/02 – Decoupagem de tecido de papelão

01/03 à 03/03 – Confecção de boneca de pano

03/04 – Decoupagem de caixa de presente

17/04 – Oficina pet: caixas de presente

02/05 – Confecção de bolsa de tecido

04/05 – Confecção de colar de sementes

05/06 – Chaveiros em ferro

11/07 – Oficina de pulseira de sementes

14/08 – Oficina de reciclagem de CDs

12/09 – Oficina de feltro

16/10 – Oficina de reciclagem de artigos natalinos

21/11 – Oficina de artigos natalinos