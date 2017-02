Sensação de impunidade motiva ‘justiça com as próprias mãos’, dizem especialistas

Casos recentes ocorridos no Amazonas de pessoas que promoveram justiça com as próprias mãos levanta a discussão sobre o que faz com que o povo se iguale aos criminosos

Em Novo Aripuanã, população se revoltou contra mulher suspeita de incendiar casa que culminou na morte de uma criança. Foto: Divulgação

Manaus - Casos em que a população promoveu justiça com as próprias mãos têm se tornado comuns no Amazonas nos últimos meses. Promovendo incêndios contra acusados e tentativas de linchamento, depredação de patrimônio e em casos extremos agredindo pessoas acusadas injustamente, especialistas afirmam que a sensação de impunidade por parte da Polícia e Justiça do Estado resultam em ações impensadas que igualam os ‘cidadãos de bem’ aos criminosos.

Em dezembro do ano passado, Rodrigo Matias do Nascimento, 24, morreu após ser agredido por um grupo de pessoas, na Alameda Cosme Ferreira, no São José, zona leste de Manaus. Segundo registro do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), Rodrigo e outros dois suspeitos tentaram assaltar um veículo que fazia lotação e um grupo de passageiros conseguiu tomar a arma dos criminosos. Os outros dois suspeitos conseguiram escapar correndo, mas Rodrigo foi detido pela população e agredido com chutes e pedaços de madeira, morrendo no local.

O secretário de Segurança Pública (SSP-AM), Sérgio Fontes, atribuiu a animosidade da população à crise no sistema de segurança, mas, segundo ele, o problema não é somente do Estado e sim de todo o País. A situação econômica também foi levada em conta por Fontes, que condenou a ação da população e afirmou que o correto é confiar e esperar a polícia e a Justiça agirem.

No último dia 15 deste mês a população também não seguiu essa recomendação dada pelo secretário. O mototaxista José Gomes, 33, foi agredido por um grupo de 15 pessoas, ao ser acusado de estupro, mas o crime não foi comprovado, segundo o delegado do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jander Mafra.

“Essas pessoas podem sofrer todas as sanções como um criminoso, quando mata é homicídio, tentar matar é tentativa de homicídio. Por mais que a pessoa se intitule cidadão de bem, quando ela faz uma coisa dessas se iguala a um criminoso”, disse o secretário.

De acordo com a psicóloga Adriana Areque, quando a população considera que polícia que não é efetiva, que a justiça não é justa e absolve o que a população considera um criminoso, conforme a psicóloga, aumenta a raiva e o ódio na população.

Segundo ela, todas as pessoas carregam dentro de si o instinto animal, mas ao contrário da espécie, os seres humanos utilizam o intelecto para controlar o comportamento e discernir o certo do errado.

“As pessoas estão perdendo o controle, querem uma resolução imediata, que faz com que o instinto predomine. É a impunidade, é um governo que não atua que culmina nessas ações, o que não justifica de forma alguma a falta de controle”, afirmou.

As redes sociais potencializam o sentimento de revolta, na avaliação do secretário da SSP-AM. “As redes sociais somatizam uma série de coisas. Às vezes coisas que sequer acontecem aqui incorporam a sensação de revolta. E, infelizmente, num momento impensado, comete um ato que se iguala ao criminoso”, afirmou.

O movimento para fazer essas ações, segundo a psicóloga, conta com líderes que acabam encorajando outras pessoas com o sentimento de indignação, a realizar agressões contra acusados ou suspeitos de crimes.

No último dia 7 deste mês, na tentativa de promover justiça com as próprias mãos cerca de 500 moradores de Novo Ariapuanã (a 227 quilômetros de Manaus) atearam fogo na 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município. O delegado Vinicius de Melo Silveira foi ferido durante a invasão e encaminhado ao hospital da cidade, conforme informações do sargento Buzaglo Rodrigues, da Polícia Militar de Novo Aripuanã. O sargento informou que os populares tentam invadir a delegacia para agredir uma mulher suspeita de um incêndio que matou uma criança.

“Outro dia li que o ladrão foi linchado. Existe uma pessoa que não tem o controle e começa a atuar e as outras tomadas pelo mesmo sentimento, mas, às vezes, não tem tanta coragem, acabam se contaminando e vira um descontrole coletivo. Ontem (23) mesmo pessoas destruindo o ônibus fazendo protesto, ultrapassando o limite da mesma forma”, disse.

Na avaliação da psicóloga, o comportamento da população nos últimos meses pode ser reduzido, mas a crise econômica, escândalos políticos e a desigualdade social que movem os cidadãos a fazerem justiça vão continuar existindo.

“Existe sempre uma parcela da população que não tem controle, talvez esse contexto atual do Estado tenha levado a aumentar essa percentual dessas pessoas. Acredito que vai reduzir, mas não vai acabar. Se o contexto melhorar, talvez diminui, temos problemas sociais que não vão terminar”, afirmou.

O secretário da SSP-AM lembrou que pessoas envolvidas em casos de tentativa de linchamento, de depredação do bem público ou privado também são indiciadas e podem ser condenadas. “É importantes confiar na polícia e na Justiça. No caso de Novo Aripuanã, por exemplo, sete pessoas estão sendo indiciadas, sete pessoas que podiam estar vivendo suas vidas normalmente”, lembrou.