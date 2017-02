Seped lança edital de R$ 3 milhões para instituições de apoio à pessoa com deficiência

Edital vai selecionar projetos de organizações sem fins lucrativos, que atuam na defesa, cidadania e promoção dos direitos das pessoas com deficiência no Amazonas

Organizações devem apresentar propostas que auxiliem a execução da Política Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência. Foto: Divulgação

Manaus - O Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência – Ações Descentralizadas Socioassistenciais, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa (Seped), vai lançar, nesta quarta-feira (22), o edital de chamamento público, com investimento de R$ 3 milhões, para a seleção de projetos das Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, que atuam na defesa, cidadania e promoção dos direitos das pessoas com deficiência no Amazonas.

Para concorrer ao edital, as OSCs devem apresentar propostas que auxiliem a execução da Política Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência de acordo com a finalidade da Seped, por meio de Projetos para oferta de serviços socioassistenciais e socioeducativos que atendam um dos seguintes eixos: 1) Assistência e Cidadania; 2) Ações de Incentivo ao Protagonismo Social, visando garantir atendimentos especializados, cidadania, qualidade de vida, acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência e de suas famílias.

A comissão técnica da Seped fará a apresentação e os esclarecimentos sobre o edital e o formulário do Plano de Trabalho às instituições proponentes do certame, durante o lançamento oficial do edital, que ocorrerá nesta quarta-feira (22), no auditório da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), localizado na avenida Darcy Vargas, nº 77, Chapada, zona centro-sul.

O edital já está disponível no site da Seped em: www.seped.am.gov.br mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (92) 3878-0496/0596.