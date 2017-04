Servidores protestam por melhorias na saúde em frente à sede do Governo

Grupo protestou na Avenida Brasil na manhã desta quarta-feira. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Cerca de 200 servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) fizeram uma manifestação, na manhã desta quarta-feira (5), em frente à sede do Governo do Estado, na Avenida Brasil. Com faixas, os servidores fecharam a via por alguns momentos e reivindicaram investimentos no setor.

Os servidores reclamaram dos valores gastos pelo Estado com publicidade e afirmaram que os recursos deveriam ser revertidos para o pagamento da reposição salarial. Conforme o presidente do Sindicato de Agentes de Endemias (Sindagente), Lourival Pereira, a perda salarial já alcança 25% nos últimos quatro anos em que estão sem reajuste.

Enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes de endemias fizeram uma comissão, que dever ser recebida, segundo Pereira pelo governador, José Melo, na próxima segunda-feira.

"Nós vamos aguardar o resultado dessa reunião. Mas se não atenderem nossas reivindicações, nós vamos fazer paralisações de alerta, até a greve da categoria da saúde", afirmou Pereira.



Mototaxistas

Também na Avenida Brasil, desta vez, na sede da Prefeitura, um grupo de mototaxistas fizeram um protesto, na manhã de hoje. Os manifestantes interditaram parte da via e a Polícia Militar (PM) foi acionada.