Sinetram vai acionar TRT após paralisação que afetou 20 mil usuários de ônibus 

Manaus - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que irá acionar o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) pela a ilegalidade da paralisação da empresa de ônibus Líder Transportes, na manhã desta quinta-feira (23). De acordo com a entidade, cerca de 20 mil usuários da zona norte foram prejudicados.

A paralisação que começou às 4h30 e terminou por volta de 5h30. Ainda segundo o Sinetram, membros do Sindicato dos Rodoviários impediram a saída dos ônibus da empresa Líder, porém, não foi informado o motivo da paralisação.

A empresa Líder opera com 85 carros em 21 linhas, que operam na zona norte da capital.