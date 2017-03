Sinetram diz que empresas vão disponibilizar moedas para facilitar troco nos ônibus

Órgão também informou que trabalha para aumentar pontos de venda de crédito. Foto: Arquivo-DA

Manaus - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou, nesta terça-feira (7), que as empresas estão providenciando junto aos seus cobradores moedas de R$ 0,10 para dar troco aos usuários. Na tarde desta terça, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) ameaçou realizar greve na sexta-feira (10) e disse que a falta de troco nos ônibus e de segurança são os principais fatores para a categoria cruzar os braços. O órgão ainda disse que vai acionar a Justiça sobre as paralisações ocorridas nesta tarde.



De acordo com o presidente do sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, devido à falta de troco, cobradores de ônibus estão sendo vítimas de agressão dentro dos transporte públicos por passageiros que exigem o troco por meio da Lei do troco (nº 1.797/2013).



“Essa questão troco será normalizada nos próximos dias com a adaptação da população que passará a usar moedas, lembrando que hoje menos de 40% usam o dinheiro. Estamos trabalhando para aumentar os pontos de venda de créditos para os cartões passafácil, visando acabar com o uso do dinheiro dentro dos coletivos”, destaca o assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges.



Ainda de acordo com o assessor jurídico, quanto aos assaltos no transporte público, o Sinetram informa todos os crimes ocorridos no sistema à Secretaria de Segurança Pública (SSP), para identificar e prender criminosos.



“Para ajudar nas investigações as empresas disponibilizam as imagens das câmeras de segurança dos coletivos para polícia. Estamos trabalhando para resolver essas questões e a população não seja mais prejudicada com novas paralisações”, finaliza Borges.



Paralisações

O Sinetram informou ainda que vai acionar a justiça sobre as duas paralisações irregulares registradas na tarde desta terça-feira (7). As empresas não foram notificadas sobre os reais motivos dos movimentos paredistas. A primeira paralisação foi entre 13h30 e 14h30 e prejudicou cerca de 10 mil usuários das linhas 601, 608, 610 e 612 da empresa Via Verde que atendem a na zona Sul.

Entre 16h e 18h, os sindicalistas paralisaram as linhas 013, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129 e 036, operadas pela empresa São Pedro, que atendem diversos bairros da zona Oeste. Cerca de 20 mil pessoas foram prejudicadas.