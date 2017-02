Sinetram registra atentados a ônibus e frotas param de operar, em Manaus

Ônibus estão parando de circular. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) registrou quatro atentados contra ônibus, na noite desta quinta-feira (23), em diferentes zonas de Manaus. Segundo o assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, a determinação é que os ônibus voltem para as garagens às 22h, mas alguns motoristas estão voltando antes disso.

"O Sinetram reconhece que o sistema está passando por uma crise, e nessa crise não temso o controle, infelizmente, de obrigar os motoristas a ficar nas ruas. E por conta do medo, muitos já estão voltando", disse.

Segundo Fernando Borges, dois veículos do transporte público foram incendiados, no Igarapé do Passarinho, na zona norte, onde um teve perda total e outro foi parcialmente danificado. Os ônibus eram articulados, da linha 500, empresa Eucatur. Ainda segundo o assessor, duas pessoas armadas atearam fogo em um ônibus da empresa São Pedro, na Vila Marinho, próximo ao terminal da Ponte Rio Negro, e os dois suspeitos fugiram. Um suspeito ateou fogo em um ônibus no bairro Redenção e foi preso, segundo o assessor.

Na quarta-feira (22), um ônibus da empresa Global Green também foi incendiado e teve perda total. Segundo o Sinetram, os ônibus voltam a operar normalmente nesta sexta-feira (24), até que a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informe se vai haver alguma alteração na rotina ou não.

Manifestação

Estudantes e trabalhadores prejudicados com a falta de transporte fizeram uma manifestação em frente ao Posto 700, na Avenida Djalma Batista, parando totalmente o trânsito no local, por volta das 22h. No Centro, as paradas ficaram lotadas e a maioria das pessoas teve que recorrer a mototaxistas, táxis e outros meios para voltar para casa. Alguns só conseguiram chegar de madrugada.

A estudante Karen Souza, 18, moradora do bairro Armando Mendes, contou que usa o ônibus da linha 671 para voltar para casa no bairro Armando Mendes, na zona leste, mas foi pega de surpresa com a volta dos coletivos para a garagem. "É um absurdo. Nossa família preocupada em casa e nós ainda na rua sem um transporte para voltar pra casa", disse.

Já a estudante Daniele Nogueira Monteiro, 30, se uniu aos cerca de 200 pessoas que se aglomeraram na avenida Djalma Batista para protestar pela falta de ônibus. "Eu não sei como vou voltar para casa hoje. Fui pega de surpresa com a falta de ônibus. Não tenho condições de pagar um táxi para o bairro Tarumã", reclamou a estudante.

Foto: Jucélio Paiva