Sistema Aeromovel garante agilidade e segurança ao usuário

Aeromovel está sendo implementado no município de Canoas (RS). Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus - Agilidade, segurança, sustentabilidade e economia de tempo ao usuário são os principais benefícios do Sistema Aeromovel, uma nova tecnologia de transporte público desenvolvida no Rio Grande do Sul e que está em implementação no município de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre (RS). O prefeito de Manaus, Arthur Vírgilio Neto, e uma comitiva estiveram na capital e no município vizinho conhecendo o projeto.

A primeira aplicação do sistema Aeromovel voltado para o trânsito urbano é de Canoas e servirá como um complemento importante combinado a outros modais de transporte. Enquanto o Aeromovel percorre um trajeto de norte a sul (e sentido inverso), ele se complementa com o trem metropolitano, que tem um percurso de leste a oeste (e sentido inverso). O modelo se tornará o principal meio de transporte da cidade.

Contratado em 2015, a primeira linha do Sistema Aeromovel de Canoas ligará os bairros Mathias Velho e Guajuviras, com 4,7 quilômetros (km) de extensão e sete estações. O projeto completo prevê 18 km de extensão, 27 estações e transporte de 12 mil passageiros/hora no pico e 82 mil passageiros/dia. O custo total previsto é de aproximadamente R$ 800 milhões.

A Prefeitura de Canoas conseguiu o financiamento de R$ 272 milhões pela Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida de R$ 15 milhões do município, mais R$ 8,97 milhões do Orçamento Geral da União. A implantação das linhas restantes é de responsabilidade do futuro concessionário.

Com a tecnologia, haverá uma redução considerável no tempo de viagem entre os bairros Guajuviras e Centro, levando apenas nove minutos. Atualmente, este mesmo percurso, de ônibus, demora até 40 minutos nos horários de pico.

A previsão é que os testes iniciem em 2018 e a operação comercial a partir de janeiro de 2019.

Movido a ar

A tecnologia é baseada na propulsão pneumática - o ar é pressurizado por ventiladores estacionários de alta eficiência energética, por intermédio de um duto localizado dentro da via elevada. O ar empurra ou puxa uma placa de propulsão fixada ao veículo, que se movimenta por truque (plataforma sobre rodas de aço) em trilhos.

Desde 2014, o Aeromovel interliga a Estação Aeroporto do metrô de Porto Alegre ao Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho. O trajeto de 814 metros, com duas estações de embarque é percorrido em 2 minutos e 35 segundos. A linha conta com dois veículos - um com capacidade para 150 passageiros, outro para 300.

Custos

Por se tratar de uma combinação de veículos sem condutores, leves e sem motores embarcados, os custos de operação e manutenção são muito baixos ao longo dos anos, considerando o menor número de profissionais necessários e, também, por contar, principalmente, com peças de reposição não proprietárias (de prateleira).

Há versões de um, dois, três e quatro carros, com capacidade para até 600 passageiros nesta última. Cada vagão possui duas portas em cada lado, permitindo um embarque seguro, confortável e rápido.

Via elevada

A via elevada é composta por vigas e pilares pré-fabricados, permitindo uma montagem rápida e descomplicada. Agrega as funções de suporte dos trilhos, duto de ar para propulsão do veículo e acesso seguro dos passageiros até a próxima estação em caso de emergência. A altura da via, normalmente de 4,50 a 20 metros, pode ser elevada o suficiente para passar sobre viadutos e ferrovias existentes.