Sisu: cresce o número de ‘locais’ no curso de medicina da Ufam

Número de estudantes do Amazonas aprovados no curso mais concorrido da Ufam saltou de oito, em 2015, para 21 na seleção de 2016 com ingresso em 2017

Neste ano, a maior participação de estudantes de fora do Estado está no curso de medicina. Foto: Márcio Silva/Acervo-DA

Manaus - Mais da metade das vagas de medicina oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) – que estão entre as mais cobiçadas do processo seletivo – foram ocupadas por estudantes que moravam fora do Estado. Das 56 vagas de medicina ofertadas, 35 – equivalente a 62,5% – foram preenchidas por concorrentes ‘forasteiros’ e 21 por alunos do Amazonas. A participação dos estudantes do Estado, no entanto, vem aumentando a cada ano.

Em 2012, nenhum estudante do Estado havia sido selecionado para medicina. No ano seguinte três conseguiram vaga em medicina. Já em 2015, o número de estudantes do Estado saltou para oito. Na seleção de 2016 com ingresso em 2017, o crescimento foi ainda maior, ao todo, 21 candidatos do Estado conseguiram a aprovação em medicina, pelo Sisu.

O resultado, segundo o pró-reitor adjunto de Ensino e Graduação da Ufam, Nelson Noronha, pode ser resultado de uma novidade aplicada pela Ufam. É que nesta edição, segundo informou o pró-reitor, a Ufam passa a conceder uma Bonificação Estadual (BE), que é um acréscimo de 5,69% às notas aos candidatos que cursaram os três anos do Ensino Médio em instituições de ensino do Amazonas.

“Para diminuir essa desvantagem sociologicamente comprovada, se criou essa bonificação. O Amazonas apresenta um desempenho mais baixo, não significa que os estudantes sejam menos inteligentes, é um dado sociológico comprovado. Trata-se de uma ação afirmativa utilizada para promover uma competição mais justa entre os candidatos do Amazonas e da região sudeste e de outros Estados”, explicou.

Neste ano, a maior participação de estudantes de fora do Estado está no curso de medicina, onde 62,5% das vagas foram preenchidas pelos ‘forasteiros’ classificados no Sisu. Também na área da saúde, no curso de odontologia, 20% das vagas foram preenchidas por estudantes de outras unidades da federação. Em direito diurno e noturno, eles representavam 16% dos estudantes classificados enquanto que, na graduação de engenharia os ‘forasteiros’ ocuparam 32% das vagas.

Segundo Noronha, ainda não se tem a confirmação se a bonificação foi responsável pelo salto no número de estudantes amazonenses classificados. Segundo ele, o MEC ainda não disponibilizou à instituição os dados dos candidatos sobre a forma de classificação.

PSC

A Ufam já trabalha com uma espécie de cota local para ingresso na instituição. No Sisu são ofertadas somente 50% das vagas, o restante é preenchido através do Processo Seletivo Contínuo (PSC).

O modelo de avaliação realizado em três etapas, correspondentes aos três anos do ensino médio não proíbe a participação de alunos de outros Estados, segundo o pró-reitor adjunto. No entanto, como as provas são aplicadas nas cidades amazonenses, Noronha afirma que o método inviabiliza o estudante de estar no Estado nas três fases do PSC.

“Isso (PSC) é feito para diminuir a distorção e aumentar a competitividade. A gente não proíbe que outros estudantes façam o PSC, mas fica inviável vir todo ano para fazer a avaliação, com certeza. No caso da bonificação, ela tende a desaparecer quando os índices escolares foram melhorando, se torna um estímulo para os gestores melhorarem os indicadores”, disse.