SMTU pede prorrogação do prazo para justificar reajuste da passagem ao TCE

Prefeitura já estuda novo reajuste após governador Melo suspender subsídios às empresas de ônibus. Foto: Arquivo-DA

Manaus - A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) solicitou prorrogação de prazo e tem até a próxima sexta-feira (17) para responder a notificação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre o reajuste da passagem de ônibus. A solicitação foi autorizada nesta segunda-feira, por meio de um despacho assinado pela conselheira do TCE, Yara Lins dos Santos , conforme informou o órgão por meio de assessoria de imprensa.

O TCE informou que a SMTU respondeu a notificação do tribunal no último dia do prazo (dia 10) e o superintendente da SMTU, Audo Albuquerque da Costa, pediu prorrogação do prazo por mais cinco dias. No ofício nº 315/2017, o superintendente aponta que a solicitação de prorrogação se deve a SMTU pleitear a possibilidade de melhor responder aos questionamentos, feitos pelo TCE, por meio de documentos.

A solicitação do TCE é decorrente de um pedido do Ministério Público de Contas (MPC), realizado ao tribunal, no último dia 1º de fevereiro, solicitando a suspensão do reajuste da tarifa de transporte público, vigente desde o último sábado (28), em Manaus. O novo valor da tarifa foi determinado pelo Decreto 3.612, da edição de 26 de janeiro0 deste ano, do Diário Oficial do Município (DOM). Pelo decreto, o valor da passagem de ônibus foi reajustado para R$ 3,55, mas o usuário do transporte público paga R$ 3,30, devido ao pagamento de R$ 0,25 realizado pela Prefeitura de Manaus.

Sobre mais prazo para responder a notificação, o TCE informou à reportagem que a decisão de conceder novos possíveis pedidos de prorrogação para responder o questionamento é da conselheira do órgão.

A reportagem solicitou detalhes sobre o motivo do pedido de prorrogação da SMTU para responder a notificação do TCE e aguarda posicionamento da prefeitura.

‘Tarifa ‘Melo’

No último dia 27 de janeiro, o governador do Amazonas, José Melo (PROS), informou que decidiu suspender os subsídios do Estado às empresas de transporte público de Manaus na forma de isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do combustível e de remissão do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

No mesmo dia, a Prefeitura de Manaus informou, por nota da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), que a decisão “impacta duramente o preço final da tarifa de ônibus”, e que o governador “tenta atingir a figura do prefeito e castiga duramente o usuário de ônibus da capital”.

O DIÁRIO apurou que a Prefeitura de Manaus já está estudando um novo reajuste no preço da tarifa de ônibus, a chamada ‘Tarifa Melo’, pois é consequência da retirada dos subsídios que o Governo do Amazonas, retirada pelo governador José Melo e que representava 18% menos no preço do óleo diesel, que as empresas já voltaram a pagar, à vista, diretamente na bomba de combustível.