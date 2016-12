Sobrevivente foi transportado por índios após queda de avião em Tabatinga, diz Bombeiros

Roberval foi encaminhado ao Hospital de Guarnição de Tabatinga, pelo Samu do município. Foto: Raimundo Valentim 18/12/2009

Manaus - O segurança Roberval Moraes Jardim foi identificado como o único sobrevivente da queda de uma aeronave que resultou na morte de três pessoas, em Tabatinga, na tarde desta sexta-feira (23). Segundo o soldado Denis Wilson, do Corpo de Bombeiros, os índios transportaram o sobrevivente, de rabeta, até a estrada do Urumutum, comunidade próxima a Tabatinga.

Ainda de acordo com o soldado, a vítima pegou um mototáxi e chegou ao Aeroporto Internacional de Tabatinga, pois era o único ponto de referência que ele conhecia. Roberval foi encaminhado ao Hospital de Guarnição de Tabatinga, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município.

Os bombeiros informaram ainda que, segundo os médicos do hospital, o estado de saúde dele é estável.

Acidente

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após uma aeronave cair a 13,5 km da cabeceira da pista do município de Tabatinga nesta sexta-feira (23). De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave foi encontrada por volta de 15h30. A aeronave havia decolado de Tefé com quatro passageiros a bordo, às 10h32 local. O piloto fez o último contato com o controle de tráfego aéreo pouco antes do horário previsto para pouso, que era 11h30 local, e depois desapareceu.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que quem encontrou a aeronave foi o Exército, e que militares estão no local fazendo a guarda dos corpos das vítimas para que não sejam atacados por animais. O Corpo de Bombeiros informou, também, que por volta das 7h30 deste sábado (24), os bombeiros militares de Tabatinga irão até o local para realizar o resgate dos corpos, que ainda estão nos destroços. O Exército em Tabatinga está comandando a operação.