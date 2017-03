Soldado da PM é baleado durante assalto dentro de casa, na Cidade Nova

Policial foi levado ao HPS Delphina Aziz, na zona norte, onde passa por procedimento cirúrgico. Foto: Divulgação/PM

Manaus - O soldado da Polícia Militar (PM) Jeandresson Ferreira de Araújo, de idade não informada, foi baleado no abdômen, na noite desta sexta-feira (17), durante um assalto na residência dele, localizada na Rua 23, Conjunto Buritis, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O cachorro do militar, da raça hotweiler, foi morto a tiros pelos três assaltantes que invadiram a casa, conforme informações do tenente Rômulo Luiz, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Jeandresson, que também é lotado na 15ª Cicom, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona norte, onde passa por procedimento cirúrgico.

De acordo com o tenente Rômulo, o carro do policial modelo Sandero cinza, de placa NOV-2773, foi levado pelos assaltantes. As câmeras de segurança da casa do PM flagraram toda ação dos criminosos, que fugiram sem ser identificados.

"Os três suspeitos entraram no quarto onde o Jeandresson estava e efetuaram os disparos. Em seguida um dos assaltantes baleou no cachorro do soldado que veio a óbito", disse. O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).