Subtenente do exército é morto com três tiros em assalto no bairro Compensa 

De acordo com a polícia militar, Vladimir dos Santos Ladeira, 46 anos, reagiu a um assalto em um bar. O suspeito fugiu levando a pistola 9mm do militar

O oficial morreu a caminho do Hospital 28 de Agosto. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O subtenente do exército Vladimir dos Santos Ladeira, 46, morreu a caminho do Hospital 28 de Agosto após ser atingido com três tiros em um assalto na Avenida São Pedro, no bairro Compensa, zona oeste da capital, na tarde deste domingo (19). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta ao reagir e o suspeito fugiu levando a pistola 9mm do militar.

De acordo com a tenente Ivana Canto, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta das 13h30 em um bar, próximo a uma feira no bairro Compensa. O militar estava com um amigo, não identificado, quando foi surpreendido por um homem que anunciou ao assalto. Ao reagir, Vladimir foi atingido com um disparo no pescoço e dois na cabeça. O homem foi socorrido, mas chegou no 28 de Agosto já sem vida.

Ainda segundo a tenente Ivana, Vladimir era natural do Rio de Janeiro e era lotado na 29ª Circunscrição de Serviço Militar (CSM). A esposa da vítima, Andrea Almeida, 44, ficou sabendo da morte do marido por meio de amigos e disse que o ele era conhecido no bairro e não tinha conflitos com ninguém. Abalada com o crime, ela preferiu não comentar sobre a morte de Vladimir. O corpo do militar foi removido pelo Insituto Médico Legal (IML) por volta das 15h45 desta tarde.

O crime está sendo tratado pela polícia como latrocínio. Segundo a PM, o homem que matou o militar estava usando um boné preto, camisa branca e jeans azul. Há também informações de que um segundo homem estaria envolvido no crime, porém, ainda não há confirmação. A PM faz buscas pelos criminosos.