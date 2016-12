Susam convoca 2.467 aprovados na terceira chamada de concurso público

Os aprovados do concurso precisam ficar atentos às datas de apresentação. Foto: ABr

Manaus - Os candidatos convocados na terceira chamada do concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) deverão se apresentar, a partir da próxima segunda-feira (26), para entregar os documentos necessários para a admissão. O prazo para a apresentação dos convocados segue até o dia 24 de janeiro.

A entrega de documentos dos candidatos nomeados para atuar nas unidades de saúde da capital e dos municípios do interior deverá ser feita no auditório Jorge Bonates, na sede da Secretaria de Administração do Estado (Sead), na Avenida Mário Ypiranga, de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. O decreto de nomeação dos candidatos foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 7 de dezembro.

Os candidatos convocados para as fundações deverão procurar o setor de recursos humanos da fundação para a qual foi convocado, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h.

Após a entrega dos documentos será marcada uma data para que os candidatos se apresentem para perícia na Junta Médica do Estado, em Manaus.

Nesta terceira chamada, foram convocados 2.467 aprovados, sendo 1.637 para a capital, 546 para o interior e 284 para as fundações de saúde. Foram convocados candidatos aprovados para os níveis Superior, Médio e Fundamental. Entre os convocados, estão médicos, nutricionistas, psicólogos, terapeuta ocupacional, administrador, analista de sistemas, arquiteto, bacharel em computação, bibliotecário, contador, técnicos das áreas de comunicação social, direito, economia e engenharia, enfermeiros, técnicos das áreas de enfermagem, farmácia, hemoterapia, nutrição e dietética, patologia, radiologia médica, radioterapia, anatomia patológica, assistente administrativo e agente administrativo.

Os candidatos podem acessar a lista de documentos necessários para serem apresentados, nos editais de lançamento do concurso. É possível acessá-los por meio da página da Susam, na internet.