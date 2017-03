Susam prorroga concurso de 2014 por mais dois anos

Em 2016, MPC recomendou que a Susam substitua os servidores temporários e terceirizados pelos aprovados no concurso público. Foto: Annyelle Bezerra/Arquivo

Manaus - O concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), realizado em 2014, foi prorrogado por dois anos. A portaria com a prorrogação foi divulgada, na edição de quinta-feira (23), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Assinada pela secretária da Susam, Mercedes Gomes de Oliveira, no último dia 16 de março, a portaria nº 254/2017 prorroga o concurso, por dois anos, a partir de 16 de abril deste ano. O concurso foi homologado em 23 de abril de 2015.

Até o fim do ano passado, a Susam convocou 50% dos 11 mil aprovados no certame. A última convocação ocorreu em dezembro de 2016, quando foram convocados 2.467 aprovados, sendo 1.637 para a capital, 546 para o interior e 284 para as fundações de saúde.

Ministério Público

No último dia 16 de março, o Ministério Público de Contas (MPC) recomendou que a Susam substitua os servidores temporários e terceirizados pelos aprovados no concurso público. Na ocasião, o MPC também solicitou que a Susam prorrogue o prazo de vigência do concurso público.