Suspeita de estuprar e maltratar filho de 4 anos é apreendida na zona leste

Manaus - Uma estudante de 18 anos foi apreendida, na manhã desta segunda-feira (13), na zona leste de Manaus, suspeita de estuprar e praticar maus tratos contra o próprio filho, de quatro anos. De acordo com a delegada Elisabeth de Paula, da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), o crime foi praticado ano passado, quando a jovem ainda tinha 17 anos. A apreensão foi autorizada pela Justiça após laudo do Instituto Médico Legal (IML) comprovar o abuso sexual.

Conforme a delegada, o crime foi praticado em fevereiro de 2016, na casa onde ela morava, no bairro Morro da Liberdade, na zona sul, com a ex-companheira, que também foi denunciada pelo crime, mas não foi indiciada criminalmente pela Justiça.

Consta no laudo do Instituto Médico Legal (IML) que a estudante, além de torturar a criança com queimaduras, estuprou o filho com algum objeto com formato peniano. “A Justiça já havia decretado a busca e apreensão dela, mas não havíamos cumprido por conta da falta de laudo, mas agora, com os documentos em mãos, não têm como deixá-la impune”, disse a delegada.

Na manhã desta segunda-feira, policiais da Deaai foram ao novo endereço da estudante, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste, onde cumpriram a ordem de busca e apreensão.

“Em depoimento, ela nega os fatos, claro, mas vai ficar apreendida e o Ministério Público vai decidir qual a medida que ela deverá cumprir”, completou Elisabeth. De acordo com a delegada, a criança, atualmente com cinco anos, mora com os avós maternos.