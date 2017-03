Suspeito de assaltar mulher em parada de ônibus é procurado pela PC

Segundo a PC, suspeito praticou o crime com apoio de um comparsa, que foi preso após a ação. Foto: Reprodução/Reinaldo Okita

Manaus - O ex-presidiário Thiago da Silva Mota, de idade não divulgada, está sendo procurado pela Polícia Civil (PC) por suspeita de envolvimento no assalto a uma mulher, ocorrido na manhã desta quinta-feira (23). De acordo com o delegado Miguel Ribeiro, do 17º Distrito Integrado de Polícia, o homem, junto com o estudante Maicou Lima Carbajão, 19, roubou a bolsa de uma mulher, que aguardava o transporte público em uma parada de ônibus, na Avenida Duplim, no Conjunto Campos Elíseos, zona centro-oeste de Manaus.

O delegado informou que, em depoimento, o Maicou disse que estava em casa dormindo quando Thiago chegou na casa dele, o convidando para fazer uma 'parada'. Os dois saíram em uma moto e quando viram a mulher no ponto de ônibus, o estudante desceu da moto e tentou puxar a bolsa da vítima.

Maicou falou que, como não conseguiu, Thiago desceu e arrancou a bolsa da mulher. Durante a fuga, o motorista de um caminhão viu a cena e bloqueou a passagem dos suspeitos. A dupla desceu da moto e tentou fugir correndo.

“Na fuga, a população conseguiu deter o Maicou, que chegou a ser agredido, mas depois foi entregue a Polícia Militar (PM). Já Thiago conseguiu fugir", disse.

Maicou foi levado ao 17º DIP, onde foi autuado por roubo majorado. “O Thiago já foi preso outras vezes por roubo e também responde por lesão corporal. Fomos a casa onde ele mora, mas não o localizamos. Agora, vamos representar pela prisão preventiva dele”, concluiu o delegado.