Suspeito de assalto morre após ser agredido e outro é baleado na zona norte de Manaus

Dupla foi agredida por populares na Rua Francisca Mendes, no bairro Cidade de Deus. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - Um homem, ainda não identificado, suspeito de assalto foi morto após ser agredido por populares na Rua Francisca Mendes, na tarde desta sexta-feira (23), no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. Outro homem, também suspeito de assalto, foi baleado na cabeça e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Segundo informações do tenente Lisboa, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois homens eram suspeitos de realizar assaltos na tarde desta sexta no bairro. Por volta das 13h, quando a dupla trafegava em uma moto na Rua Francisca Mendes, um carro bateu na traseira do veículo e arremessou os suspeitos no chão.

De acordo com a polícia, o condutor caiu no chão desacordado, e tanto ele quanto o garupa foram agredidos por populares no local. Um dos suspeitos morreu e foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O segundo suspeito foi levado ao hospital Platão Araújo, porém, foi constatado que ele foi baleado na cabeça e teve que ser transferido para o João Lúcio.

Uma comerciante de 30 anos, que preferiu não ser identificada, testemunhou o caso e disse que assim que o carro bateu na moto, o garupa puxou uma arma para ameaçar os populares. Em seguida, um carro parou no local e um homem armado saiu do veículo. Ele conseguiu render garupa e então iniciou a agressão dos populares.