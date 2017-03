Suspeito de assalto a ônibus é preso após motorista sinalizar ação, no Centro

Suspeito foi preso com R$ 323 e com uma faca pequena. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, por volta das 21h30 da última terça-feira (14), Ideu de Freitas Rabelo, 35, por suspeita de roubo a um ônibus da linha 448, na Avenida Getúlio Vargas, Centro de Manaus, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, dois policiais estavam em patrulhamento na avenida, em um ponto de ônibus, quando o motorista do transporte público sinalizou pedindo ajuda. Segundo a PM, as vítimas informaram que Ideu assaltou o coletivo e correu na direção de uma clínica particular da região.

A PM informou que, após acompanhamento e diligências na área, o suspeito foi preso com R$ 323 e com uma faca pequena.

Ideu foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14, zona sul, onde foi autuado por roubo. Ele foi conduzido a audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital.