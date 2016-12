Suspeito é baleado em assalto a casa lotérica na zona oeste de Manaus

O assaltante foi levado, pelo Samu, para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, zona centro-sul. Foto: Divulgação

Manuella Barros e Thiago Monteiro

Manaus – Um suspeito foi baleado e outros dois conseguiram fugir, na manhã desta quarta-feira (28), após uma tentativa de assalto na casa lotérica localizada em um supermercado da zona oeste de Manaus. O tenente da Polícia Militar Félix Soares, da Força Tática, informou que os assaltantes invadiram o supermercado em motocicletas e roubaram um malote de dinheiro da loteria. "Durante a saída da loteria, um homem, ainda não identificado, atirou contra os bandidos e um deles ficou ferido", afirmou.

Segundo Soares, o assaltante foi levado, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, zona centro-sul.

Uma funcionária do local, que não quis se identificar, contou que o grupo anunciou o assalto por volta das 11h30. “Teve tiroteio e foi feio. Conseguimos entrar no escritório e ficamos 20 minutos trancados, ouvindo os tiros”, disse. "Foi apavorante. A loja de ajuste de roupas está cheia de marcas de tiros".

Outro rapaz que estava na fila da loteria contou que o assalto foi anunciado por uma mulher, que conseguiu fugir com outro suspeito. "Na hora, a mãe da minha namorada passou mal e, quando eu fui acudir, ouvi o disparo. Na fuga, a moto caiu por cima do suspeito que pegou o tiro e ele levou muita porrada das pessoas que estavam ao redor dele", comentou a testemunha que também não quis se identificar por medo de represália.

A polícia isolou a área e não deixou os clientes entrarem no centro de compras. Em nota, a assessoria de comunicação do supermercado informou que o ocorrido não envolveu nenhum dos clientes e que o caso será apurado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi registrado o Boletim de Ocorrência, feito pelos responsáveis da lotérica.