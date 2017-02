Suspeito de comandar quadrilha de roubo de carros em Manaus é preso

A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de receptação. Foto: Divulgação/PC

Manaus - Weverton Menezes Martins, 27, o “Gauchinho”, suspeito de comandar uma quadrilha que roubou e receptou, entre os anos de 2013 e 2016, mais de 100 carros em Manaus para revender no Pará foi preso, na cidade paraense de Jututi. O homem, de acordo com a delegada adjunta Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, Sancha Sodré, comprava os carros na capital amazonense por cerca de R$ 5 mil e os revendia nas cidades de Juruti, Altamira e Santarém por até R$ 20 mil.

Gauchinho foi preso após uma ação integrada entre a DERFV e a Polícia Civil do Pará. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de receptação. A ordem foi expedida no dia 25 de janeiro deste ano, pelo juiz Henrique Lima Veiga, da 9ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).

Conforme a delegada, Weverton já havia sido preso, em 2013, por comprar carros roubados e revendê-los por preços abaixo do mercado. De acordo com ela, o suspeito estava sendo investigado pela DERFV há cerca de um ano. Ela explicou que um grupo, em Manaus, roubava carros, principalmente picapes Hilux e L-200 e revendiam para Gauchinho por cerca de R$ 5 mil já com toda a documentação falsificada e sinal identificador adulterados.

“O Weverton vinha pessoalmente em Manaus, escolhia os carros que queria e ia mandando, por meio de balsas, aos poucos para as cidades paraenses, onde eles os revendia por preços entre R$ 15 e 20 mil”, explicou a delegada.

De acordo com o delegado da DERFV, Péricles Nascimento, Weverton comandava o esquema de roubo e receptação de veículos e a polícia suspeita de nos últimos anos, os criminosos tenham conseguido retirar de Manaus mais de 100 veículos. “Alguns desses automóveis já foram recuperados em operações e entregues aos respectivos proprietários”, falou.

Em depoimento à polícia, segundo Sodré, Weverton confirmou a participação no esquema. Ele foi indiciado por receptação e será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.