Suspeito de furto é espancado e arrastado por moto na zona leste de Manaus 

Homem foi agredido em rua no bairro São José Foto: Divulgação/ PM

*Com informações do repórter Jucélio Paiva



Manaus - Tyson Araújo Lima, 18, foi agredido por populares e arrastado por uma moto após ser apontado como responsável por furtar uma moto e uma TV no bairro São José Operário, na tarde desta quinta-feira (30), no bairro São José, zona leste de Manaus. O suspeito de furto foi encaminhado ao Hospital João Lúcio e a polícia informou que ele será autuado pelo crime após ser liberado.

A proprietária da moto furtada, a Geliane Azevedo Santos, 33, disse que, pela manhã, três homens, entre eles um vestido com uniforme de mototaxista, entraram em sua casa na Rua das Palmeiras, no São José 3, e realizaram o furto. A mulher viu o trio nas imagens das câmeras de segurança da casa.

Geliane saiu com o marido para tentar localizar a moto e viu Tyson na Rua 24, do bairro São José 2, ao lado do veículo. Quando o avistou, por volta de 13h30, a mulher disse que gritou "pega ladrão!" e os populares ao redor começaram a agredir o homem com socos e chutes. Depois, um fio foi usado para amarrar o suspeito e ele foi arrastado na rua.

O tenente da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Carlos de Souza, disse que no momento que os policiais chegaram ao local, a população dispersou, e responsáveis pela agressão não foram presos. Tyson foi encontrado no chão e a polícia acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para encaminhar o suspeito ao hospital.

A mulher registrou boletim de ocorrência contra Tyson pelo furto no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A moto que estava com ele foi confirmada como sendo da mulher. Após ser liberado do hospital, será autuado em flagrante por furto.