Suspeito de integrar quadrilha especializada em assaltos na zona leste é preso; assista

Suspeito de ser motorista de quadrilha foi preso no Conjunto Pro morar, bairro Compensa. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O motorista Fernando Assunção da Silva, 28, foi preso, na tarde desta sexta-feira (3), suspeito de fazer parte de uma quadrilha formada por seis pessoas, especializada em assaltos a estabelecimentos comerciais nos bairros Zumbi e Armando Mendes, zona leste de Manaus. A ex-namorada de um dos líderes do grupo entregou a quadrilha após terminar o namoro com ele, conforme informações do delegado Eduardo Paixão, do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fernando é apontado pela Polícia Civil como o motorista do grupo. Ele foi preso na Rua Martins Fontes, Conjunto Pro morar, na Compensa, zona oeste de Manaus, em cumprimento a um mandado de prisão expedido no dia 17 de janeiro deste ano, pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo, do Plantão Criminal.

O delegado Eduardo Paixão contou que a PC chegou até o grupo, após uma das integrantes da quadrilha, Gisele Monteiro do Nascimento, 25, em depoimento no último dia 5 de janeiro, entregar o ex-namorado dela, Robeilson Silva Souza, o "Bigú", e o restante da quadrilha.

"Bigú" e uma mulher, identificada como Francy Fernanda Silva da Costa, a "Loira", 20, além de um homem identificado apenas como "Careca", estão foragidos. Um adolescente suspeito de participar do grupo foi apreendido.

Segundo o delegado, no dia do depoimento, Gisele contou que ela entrava nas lojas e passava informações da movimentação para a quadrilha, antes dos assaltos. "A mulher diz que o Bigú era quem chamava Fernando para dirigir nos assaltos. A loira também é uma das líderes do grupo e a mais violenta. Humilhava e cuspia na cara das vítimas", disse.

'Bigú' e 'Loira', apontados como os líderes da quadrilha, são procurados pela polícia. Foto: Divulgação/PC

O último assalto cometido pela quadrilha foi no dia 30 de dezembro do ano passado, em uma loja de confecções no Zumbi. No dia 24, também de dezembro, a quadrilha assaltou outra loja de confecções, na Rua Piratini, também no bairro Zumbi, de onde levaram R$ 1,6 mil, segundo o delegado.

Eduardo foi indiciado por roubo majorado e organização criminosa. Ele vai seguir, neste sábado (4), ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), na BR-174. Gisele já tinha sido indiciada pelos mesmos crimes, no dia 5 de janeiro. Ela foi liberada para responder ao inquérito em liberdade porque colaborou na investigação, segundo o delegado Eduardo Paixão.

Informações que possam ajudar a PC a localizar "Bigú", "Loira" e "Careca", podem ser repassadas para o número 3618-9566 ou para o 181 (Disk Denúncia) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).