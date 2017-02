Suspeito de matar comerciantes durante assalto é preso, diz PC

Comerciantes trabalhavam em um lanche, que era delas, no Centro, e estavam voltando para casa quando foram abordadas por assaltantes. Foto: Reprodução/Caique Varella

Manaus - Um dos suspeitos de matar as comerciantes Josanne Maria Almeida da Silva, 39, e Ana Paula da Silva Pereira, 39, mortas a tiros, na noite de segunda-feira (6), no Crespo, zona sul, foi preso, na tarde desta sexta-feira (10), na capital. A informação foi confirmada pelo delegado André Sena, do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O nome do suspeito e o local da prisão não foram divulgados. Mas, segundo o delegado André Sena, o homem será apresentado na manhã de segunda-feira (13), na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequetros (DEHS), na zona leste de Manaus.

O caso

Josanne Maria Almeida da Silva e a companheira dela, Ana Paula da Silva Pereira, foram baleadas na Avenida Silves, no Crespo, durante um latrocínio (roubo seguido de morte). No dia do crime, os policiais militares da 7ª Companahia Inetrativa Comunitária (Cicom), informaram que as duas trabalhavam em um lanche, que era delas, no Centro, e estavam voltando para casa.

Quando as vítimas desceram do veículo, foram surpreendidas por dois homens. Josanne foi atingida com quatro tiros e morreu ainda no local. Já Ana Paula foi baleada nas costas. Ela ainda foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu.

Na ocasião, dois suspeitos do crime conseguiram fugir levando apenas uma das bolsas das mulheres.