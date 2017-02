Suspeito morre e outro é preso durante assalto na zona norte de Manaus

A dupla estava abordando uma mulher e uma criança na avenida quando dois homens, em uma motocicleta, atiraram no suspeito

O crime aconteceu na Avenida Coronel Sávio Belota, no bairro Amazonino Mendes. Foto: Caique Varella

Manaus – Um homem morreu e outro, identificado como Dorian Barbosa, 26, foi preso na manhã desta sexta-feira (10), após uma série de assaltos no núcleo 16 do bairro Cidade Nova e no bairro Amazonino Mendes, ambos na zona norte de Manaus.

De acordo com vizinhos, que pediram para não ter os nomes divulgados, a dupla estava abordando uma mulher e uma criança quando dois homens, em uma motocicleta, atiraram no suspeito. O crime aconteceu na Avenida Coronel Sávio Belota, no bairro Amazonino Mendes.

O delegado Torquato Mozer, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), esteve no local e informou que o homem foi atingido por três tiros nas costas e que a autoria do crime ainda é desconhecida. Segundo o delegado, Dorian foi contido por moradores, que o espancaram. "Três vítimas foram identificadas e a moto apreendida", disse o delegado.

O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), na zona norte. Dorian foi encaminhado para o 27o Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve ser autuado por roubo. O 27o DIP também vai investigar a autoria dos disparos que atingiram o homem, conforme informou Mozer.