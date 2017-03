Suspeito de praticar arrastão é executado com quatro tiros no Parque Dez

Polícia apura se o autor dos disparos foi alguma vítima, a polícia ou os próprios comparsas do homem. Ele foi morto dentro de um carro HB 20, na Rua 3 do Conjunto Shangrilá

Segundo a PC, depois de ser baleado, Alex ainda saiu do veículo, mas morreu em via pública. Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, identificado até o momento apenas como "Alex", foi executado com quatro tiros, na manhã deste sábado (4), dentro de um carro HB 20, na Rua 3, Conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus. A suspeita é que o homem estava com mais três comparsas fazendo “arrastão” na área da zona norte quando foi baleado, conforme informou o delegado Juan Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Segundo o delegado, a DEHS apura se foi alguma vítima, a polícia ou os próprios comparsas do homem que o mataram. Uma segunda vítima conseguiu fugir baleada.

De acordo com o delegado, durante a manhã, a DEHS foi informada de vários arrastões na cidade, onde os criminosos estavam usando um carro HB 20. Em seguida, os policiais foram comunicados de um tiroteio na Avenida das Torres.

“Logo após o comunidado do tiroteio encontramos o veículo no Shangrilá, com vários disparos, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Algumas vítimas que foram roubadas hoje estiveram aqui e reconheceram Alex como um dos assaltantes”, disse.

Ainda segundo o delegado, depois de ser baleado, Alex ainda saiu do veículo, mas morreu em via pública.

O delegado Juan Valério informou que um inquérito foi aberto para a polícia tentar identificar o autor dos disparos. O corpo da vítima foi removido para a Instituto Médico Legal (IML).