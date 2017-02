Suspeito de praticar arrastão é baleado ao tentar assaltar investigador da PC, em Manaus

De acordo com a PC, o arrastão estava sendo feito por três homens e uma mulher em várias ruas do Grande Vitória. Além do suspeito baleado, um outro homem também foi preso

Suspeito baleado foi internado no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, na zona leste. Foto: Yago Frota/Divulgação

Manaus - Rogério Souza de Almeida, 25, e Fernando Barroso Gomes, 21, foram presos, na tarde desta terça-feira (7), suspeitos de praticar um arrastão na comunidade Grande Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. Durante o arrastão, conforme a Polícia Civil (PC), por meio de assessoria de imprensa, um dos bandidos tentou assaltar um investigador da PC. Os dois se agrediram fisicamente e Rogério foi baleado. O suspeito foi internado no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, na zona leste.

Segundo o delegado Mauro Soares, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), um revólver calibre 38 e uma arma de fabricação caseira foram apreendidos com a dupla. Fernando foi encaminhado ao 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a PC, o arrastão estava sendo feito por três homens e uma mulher em várias ruas do Grande Vitória. De acordo com a PC, a mulher dava apoio aos três homens que faziam os roubos.

Ao chegar ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, Fernando ainda tentou fugir dos policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam acompanhando a ocorrência, segundo relatos de parentes de pacientes internados no hospital, que testemunharam o momento da chegada do suspeito. Até a publicação desta matéria, Rogério permanecia internado no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio. O caso foi registrado no 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para onde Fernando foi encaminhado.