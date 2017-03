Suspeito de roubos é encontrado morto em área verde do conjunto Viver Melhor

Ao lado do corpo foi encontrado um pedaço de madeira, sujo de sangue. Foto: Gisele Rodrigues

Manaus – O corpo de Mitch Michel Cavalcante Frutuoso, 34, morto a pauladas, foi encontrado, por familiares, em uma área verde na Avenida da Conquista, conjunto Viver Melhor I, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Segundo a mãe de Mitch, que se identificou somente como Cristina, o filho foi morto por causa do roubo de uma margarina.

Cristina informou disse que o filho estava desaparecido desde o fim da tarde de domingo (5) e que ela foi avisada sobre o local que estava o corpo. A família chegou a procurá-lo duas vezes na noite de domingo, mas só encontrou nesta manhã, cerca de 20 metros para dentro da mata.

Mitch, segundo Cristina, vinha realizando pequenos furtos no bairro e, após ter cometido o roubo de um pote de margarina em uma padaria, foi morto, segundo ela, a mando do proprietário do estabelecimento.

"O dono da padaria mandou matar meu filho. Maior crueldade, mandou matar meu filho igual a um bicho. Para isso tem justiça, tem polícia. Se ele estava roubando lá, que ele chamasse uma viatura", disse a mãe.

Conforme a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), não há confirmação da denúncia dos familiares, mas as filmagens da padaria já foram solicitadas e uma oitiva será feita no local.

Na Panificadora Rimaan, localizada a poucos metros do local do crime, a irmã de um dos proprietários, que não quis se identificar, informou que a polícia já tinha solicitado as imagens. Segundo ela, os proprietários não têm conhecimento sobre o caso e não vão fornecer outras informações.

Ao lado do corpo de Mitch, segundo o soldado Trindade da 26° Cicom, foi encontrado um pedaço de madeira, sujo de sangue.

O assassinato será investigado pela DEHS e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).