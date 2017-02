Suspeito de roubos é executado com seis tiros na Comunidade da Sharp

Segundo moradores, Jocililson da Costa Silva, o Berrão, costumava cometer crimes no conjunto Itacolomi, no Armando Mendes e em trabalhadores do Distrito Industrial

O crime ocorreu na área de palafitas, na Comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes. Foto: Caíque Varella

Manaus – Jocililson da Costa Silva, 18, o Berrão, foi executado com seis tiros, na tarde da última quarta-feira-feira (22), em uma área de palafitas, na Rua M, Comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. A Polícia Civil suspeita que o jovem morreu por envolvimento em furtos e roubos na região.

Um morador da comunidade, de 37 anos, afirmou que Berrão costumava cometer crimes no conjunto Itacolomi, comunidade da Sharp, localizados no bairro Armando Mendes e em trabalhadores do Distrito Industrial. "Ele havia sumido aqui do bairro, pois o pessoal queria pegá-lo por conta desses roubos. No domingo, ele voltou para cá e aconteceu isso", disse o comunitário.

Ainda conforme o morador, três homens, não identificados, chegaram ao local e atiraram em Berrão. Após o crime, o trio fugiu e não foi capturado pela polícia da área.

Jocililson foi levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lucio, na zona leste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

A reportagem tentou obter informações com familiares, mas ninguém encontrava-se no endereço fornecido pela polícia. Jocililson era natural de Coari.

O assassinato é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde os autores são desconhecidos.