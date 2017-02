Suspeito de tráfico de drogas e agressão contra sogra e esposa é preso, em Eirunepé

Manaus - Samuel Gomes da Silva, 22, foi preso em flagrante, na noite de domingo (19), suspeito de tráfico de drogas e violência doméstica contra sua esposa e sogra, no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros da capital). Samuel foi preso na casa da mãe, local onde traficava a droga com o apoio de um cunhado, segundo policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia (CIPM) de Eirunepé.

De acordo com os policiais militares, por meio de assessoria de imprensa, foi informado via 190 que o suspeito estava agredindo sua esposa e sua sogra, em uma casa localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima. Quando os policiais chegaram ao local, Samuel havia fugido, supostamente para a residência da mãe dele, localizada nas proximidades do local do crime.

Segundo o Major Pedro Moreira, comandante da 1ª CIPM, a PM já possuía informações de que Samuel e seu cunhado, conhecido como "Bizuga", estariam traficando drogas na residência da mãe de Samuel, onde o entorpecente era guardado. Ainda segundo o comandante, "Bizuga" foi detido na tarde da última quinta-feira (16), por outra equipe de policiais militares, porém, a droga não havia sido localizada.

Após a prisão de Samuel, na casa de sua mãe, o suspeito informou onde a droga estava guardada, porém, negou que estivesse vendendo. Os policiais militares encontraram um pequeno pote plástico contendo 50 tabletes de cor escura, supostamente maconha tipo Skank.

O entorpecente apreendido foi apresentado na 7ª Delegacia Interativa de Eirunepé - DIE, juntamente com o suspeito, que deverá responder ainda pelos crimes contra sua companheira e sua sogra.