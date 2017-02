Suspeito de tráfico de drogas é morto com 38 facadas e decapitado no Viver Melhor  

Segundo a polícia, Ítalo Inhuma, o Japa, era principal traficante da área e pode ter sido assassinado em virtude da disputa do tráfico dentro do conjunto

Moradores da área informaram que um carro branco, com quatro ocupantes, deixou o corpo em uma mata. Foto: Gisele Rodrigues

Manaus – O corpo de Ítalo Inhuma, 29, conhecido como Japa, foi encontrado decapitado no conjunto Viver Melhor I, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, na tarde deste domingo (26). A cabeça estava junto ao corpo, que tinha 38 perfurações. Segundo os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Ítalo era líder do tráfico na região.

De acordo com o tio da vítima, que preferiu não se identificar, Ítalo saiu do apartamento, localizado na quadra 191 do Viver Melhor I, acompanhado de dois homens no início da tarde.

Ainda segundo o tio, a mulher de Ítalo recebeu uma ligação informando que ele estava morto e o local do corpo.

Moradores do conjunto informaram que um carro branco, com quatro ocupantes, deixou o corpo de Ítalo em uma mata nas proximidades do Colégio Militar Evandro Carreira, também localizado no conjunto Viver Melhor I.

Segundo a perícia da Polícia Civil (PC), além da decapitação, o corpo estava enrolado em uma rede e contava com 38 facadas no tórax, abdômen e costas.

Conforme o cabo Vivekananda da 26ª Cicom, Japa era principal traficante da área e pode ter sido assassinado em virtude da disputa do tráfico dentro do conjunto.

Os parentes de Ítalo, no entanto, informaram que a vítima era vendedor autônomo e não sabiam se o Japa tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

No site do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) consta que Ítalo responde a três processos, por tráfico de drogas. Em março de 2014, ele foi preso, com mais três homens, na Operação Ovelha Negra, com objetivo de combater o tráfico de entorpecentes nos apartamentos do conjunto habitacional Viver Melhor.

Os autores do crime ainda estão sem identificação e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).