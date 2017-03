Suspeito de vender drogas em festas de classe média é preso no Parque Dez

Em depoimento, Thiago Nazaré da Silva disse que usava a foto de Pablo Escobar na embalagem dos entorpecentes por ser fã do narcotraficante e também como marketing

Chili foi preso na manhã desta sexta-feira, após denúncias anônimas. Foto: Divulgação

Manaus – Thiago Nazaré da Silva, 22, conhecido como Chili, foi preso, em flagrante, na manhã desta sexta-feira (10). Segundo informações do delegado Demetrius Queiroz, do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão ocorreu às 8h30, na Rua 24, Conjunto Castelo Branco, Parque Dez, após denúncias anônimas de que o suspeito fornecia drogas, como maconha do tipo skunk e ecstasy em festas da classe média.

A droga estava escondida dentro de uma caixa de som e tinha estampada a foto de Pablo Escobar, a sigla das organizações criminosas FDN e Comando Vermelho, além de outros códigos, como marketing pessoal de Thiago, que, em depoimento, disse que usava o recurso para aumentar as vendas e por ser fã do narcotraficante Pablo Escobar.

Thiago responderá pelo crime de tráfico de drogas e será encaminhado para audiência de custódia.