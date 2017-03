Suspeitos de assalto e sequestro colidem contra poste durante fuga, no bairro Tarumã

Segundo a PM, grupo sequestrou dois homens e fugiu no carro das vítimas, durante um assalto. Após colisão, parte do bairro ficou sem energia elétrica

Homens se envolveram em um tiroteio com policiais militares, e um dos suspeitos ficou ferido. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - Três homens, ainda não identificados, e um adolescente de 17 anos, que fugiam de uma perseguição policial, colidiram o carro contra um poste, na noite desta terça-feira (28), na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Os suspeitos tinham sequestrado dois homens e fugido no carro das vítimas, que estavam dentro do veículo do momento do acidente, conforme informações do tenente Victor Moraes, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Parte do bairro Tarumã ficou sem energia elétrica, nas proximidades da cachoeira alta. Um dos suspeitos foi baleado durante a perseguição, após se envolverem em um tiroteiro com policiais da 20ª Cicom.

De acordo com o tenente Victor Moraes, as duas vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, estavam em um carro Palio, de placa não divulgada, na comunidade Parque São Pedro, também no Tarumã, quando foram rendidos pelos suspeitos e levados como reféns.

"Moradores da área acionaram a polícia informando a situação e saímos em perseguição. Os suspeitos reagiram e um deles acabou baleado. Apreendemos armas e uma faca usada pelo grupo", disse.



O homem baleado foi levado ao Serviço de Pronto-Atendimento Jeoventina Dias, no bairro Compensa, zona oeste. Segundo o tenente da 20ª Cicom, os policiais ainda estavam em busca de um quinto suspeito que conseguiu escapar.

Os dois homens que foram mantidos reféns ficaram feridos durante a ação. Duas armas caseiras e uma faca foram apreendidas com os suspeitos. O tenente informou, ainda, que todos os suspeitos foram levados para receber atendimento no SPA, e posteriormente seriam levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).