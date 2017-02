Suspeitos de assaltos no Santo Antônio são presos após moto bater em poste

Com Rodrigo Gomes e Janderson Gama, foi encontrada uma sacola com objetos de uma das vítimas

Feridos, os suspeitos foram removidos para o Hospital João Lúcio e 28 de Agosto. Foto: Divulgação

Manaus – Rodrigo Moreira Gomes, 19, e Janderson Menezes Gama, 31, foram presos neste domingo (26), suspeitos de assaltos no bairro Santo Antônio, zona oeste. Eles estavam em uma moto, de placa OAI 8966, quando tentaram fugir da abordagem de policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Durante a perseguição da polícia, a dupla tentou entrar em um beco, mas colidiu com um poste.

Com os suspeitos, foi encontrada uma sacola com objetos de uma das vítimas. Eles foram removidos ao Hospital João Lúcio e ao 28 de Agosto e, em seguida, apresentados no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).