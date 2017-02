Suspeitos de estelionato vendiam imóveis de outras pessoas na internet, diz PC

Anderson e Agnaldo foram autuados em flagrante pelo crime de estelionato. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - Anderson Marques Queiroz, 26, e Agnaldo Ferreira Oliveira, 29, foram presos em flagrante, na manhã desta terça-feira (14), no momento em que tentavam vender um terreno de outra pessoa, sem o conhecimento dela, na zona norte de Manaus. De acordo com delegado Jeff Mac Donald, do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Anderson se passava por corretor de imóveis para atrair as vítimas. O suspeito já responde na justiça pela venda de uma casa que era alugada para ele.

Os dois homens foram presos na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, após a vítima do crime, uma mulher que não teve o nome divulgado, marcar um encontro com os suspeitos para efetuar o pagamento de R$ 5 mil, como valor de entrada terreno.

Segundo o delegado Jeff Mac Donal, a dupla divulgou em um site de compras, na internet, a venda de um terreno localizado na comunidade Lago Azul, na zona norte, pela quantia de R$ 15 mil.

Após se interessar pelo terreno, a mulher procurou Anderson, que fazia a negociação com a ajuda de Agnaldo, por ter problema na voz, segundo o delegado. Porém, após ir ao terreno, a mulher descobriu que o local pertencia a outro homem, mas, mesmo assim, continou a negociação.

“A vítima foi esperta e sondou com vizinhos e até em cartório se o terreno era de Anderson. Ela acionou a polícia e, nesta terça-feira, marcou um encontro para fazer a transação da primeira parcela, foi aí que efetuamos a prisão”, disse.

De acordo com o delegado, durante depoimento no 18º DIP, Anderson confessou que tentou vender o terreno que não era dele, mas alegou que fazia tudo sozinho. Porém, a vítima diz que Agnaldo era quem fazia a negociação. Ainda segundo o delegado, Anderson já responde na justiça pela venda de uma casa que estava alugada para ele. Porém, o delegado não passou detalhes do caso.

Anderson e Agnaldo foram autuados em flagrante pelo crime de estelionato. Na manhã desta quarta-feira (14), eles serão levados para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis.