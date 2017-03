Suspeitos posam para foto após prisão por suspeita de tentativa de homicídio no AM

Segundo a PM, o trio tentou matar um homem com uma terçadada no município de Rio Preto da Eva. Vítima segue em observação no HPS João Lúcio, em Manaus

Suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos ao 36º DIP, onde foram apresentados por tentativa de homicídio. Foto: Divulgação/PM

Manaus - José Nilton da Silva Souza, 40, conhecido como 'Marabá', foi preso, na última quarta-feira (1º), em Rio Preto da Eva (a 56 quilômetros de Manaus), suspeito de tentar matar com um terçadada Anderson Lima Barbosa, 25. De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), o crime ocorreu no Ramal Francisca Mendes, quilômetro 121 da Rodovia AM-010.

Conforme informações do CPI, após o crime, registrado por volta das 10h30, José fugiu mas foi localizado às 17h, ainda em Rio Preto da Eva. De acordo com a PM, o suspeito estava acompanhado de mais dois homens, que também são suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio.

Todos os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos ao 36º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados por suspeita de tentativa de homicídio.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, em Manaus, onde segue, segundo a PM, em observação.