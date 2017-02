Suspeitos são presos após série de arrastões no bairro Colônia Terra Nova

Segundo a polícia, mais de 20 pessoas se apresentaram como vítimas do quarteto

Os quatro presos têm passagem por delegacias de polícia da capital por roubo e furto. Foto: Caique Varella

Manaus – Denilson de Santiago Oliveira, 19, Yan Amorim da Silva, 21, Wilson André Brazão Seabra, 24, e Matheus da Silva Leandro, 20, foram presos, na madrugada de quinta-feira (9), suspeitos de arrastão no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Os homens foram presos na Rua Marajoara, bairro Colônia Terra Nova, também na zona norte, segundo informou o delegado Jone Clei Rodrigues, titular do 18o Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado, mais de 20 pessoas se apresentaram como vítimas do quarteto. "Eles estavam fazendo vários roubos em sequência. Passaram quase um dia inteiro fazendo arrastão", afirmou Rodrigues, acrescentando que os quatro homens assaltaram, pelo menos, dois microônibus no Distrito Industrial, zona sul, e pedestres em paradas de ônibus.

Rodrigues afirmou que a sequência de roubos foi realizada em um carro, modelo Ford Ka prata, de placa NOL-6886, roubado por eles às 16h da quarta-feira (8).

Ainda de acordo com o delegado, policiais militares da 18a Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam fazendo patrulhamento de rotina quando cruzaram caminho com um dos microônibus sendo assaltado. Conforme a Polícia Civil (PC), os policiais militares perseguiram o veículo, que colidiu em um estabelecimento comercial. Os quatro suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados, segundo o delegado.

À reportagem, Wilson disse que é a primeira vez que se envolve com pessoas para praticar arrastões. "Fiz isso porque precisava de dinheiro para fazer um exame da minha esposa, que está grávida de um mês”, disse o preso, acrescentando que está desempregado há 10 meses. No entanto, de acordo com o delegado, os quatro presos têm passagem por delegacias de polícia da capital por roubo e furto.

O delegado acrescentou que foram apreendidos, pelo menos, 20 celulares, que já foram entregues às vítimas. Foram apreendidos também duas armas de brinquedo, um fogão de quatro bocas, um colchão inflável, um relógio de pulso e uma bolsa feminina. Os quatro foram autuados em flagrante por roubo majorado e associação criminosa. Eles serão encaminhados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na zona sul.