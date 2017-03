Suspeitos de tentar roubar moto são agredidos por populares, na zona sul

Após atendimento médico, a dupla foi levada ao 3º DIP, onde foi autuada por roubo majorado. Fotos: Reinaldo Okita

Manaus - Daniel do Nascimento Cardoso, 22, e Daniel Viana Barroso, 23, foram agredidos por populares, na manhã desta quarta-feira (15), após ter roubado uma moto no bairro Japiim, zona sul de Manaus. De acordo com o delegado Bruno Hiototuzi, do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os suspeitos usaram um revólver calibre 22 para render a vítima, que não teve o nome divulgado.

Conforme informações da assessoria da Polícia Militar (PM), por volta de 11h, policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam informações de que populares estavam tentando linchar dois homens suspeitos de roubo, na comunidade Vale do Amanhecer, no bairro Petrópolis, na zona sul.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados que a dupla tinha sido flagrada roubando a moto de um homem, no Japiim. A dupla foi resgatada pelos policiais e levada ao Serviço de Pronto Atendimento de Urgência (SPA) do Coroado, na zona leste.

Após o atendimento, a dupla foi levada ao 3º DIP, onde, segundo o delegado Hiotptuzi, foi autuada por roubo majorado. Nesta quinta-feira (16), eles serão encaminhados para a audiência de custódia.