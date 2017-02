Suspensão de subsídios gera aumento de R$ 0,24 na tarifa de ônibus, diz Sinetram

A interrupção no subsídio do ICMS do combustível representou um aumento de 23% no custo do óleo diesel, segundo o Sinetram. Foto: Sandro Pereira

Matéria atualizada às 14h09

Correção: inicialmente, o Sinetram informou que a suspensão dos subsídios gerava custo adicional R$ 0,17 no valor da tarifa, com aumento de 4,45%.

Manaus - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou, nesta quarta-feira (15), suspensão da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) e da isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), gera um custo de adicional de R$ 0,2403 no valor da tarifa atual, ou seja 6,77% de aumento. A suspensão foi anunciada no final de janeiro pelo Governo do Estado. Atualmente, a passagem custa R$ 3,30 após reajuste.

A interrupção no subsídio do ICMS do combustível representa um aumento de R$ 0,1746, do IPVA de 2016 R$ 0,0399 e o do IPVA de 2017 R$ 0,0258, diz Sinetram.

O assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, explica que a isenção fiscal visava reduzir o custo da tarifa para o usuário, sem nenhum repasse de recursos às empresas. As empresas fazem suas previsões de despesas também com base nessa isenção, ou seja, uma despesa menor que as mesmas têm com o Diesel.

“Mesmo que o Governo tenha suas razões para acabar com a isenção, nós respeitamos, ele não pode retirar um incentivo fiscal de uma hora para outra, isso demanda estudos e prazos. As empresas trabalham com planejamento, com custo e com receita. Imagina se o Governo Federal, de um dia para o outro, acabasse com os incentivos da Zona Franca de Manaus (ZFM)? Isso é impensável!”, destacou.

A interrupção no subsídio do ICMS do combustível representou um aumento de 23% no custo do óleo diesel. Por sua vez, o combustível equivale a 16% dos custos do serviço, explicou o Sinetram.

'Tarifa Melo'

A Prefeitura de Manaus info já está estudando um novo reajuste no preço da tarifa de ônibus, a chamada ‘Tarifa Melo’, pois é consequência da retirada dos subsídios retirada pelo governador José Melo (PROS) e que representava 18% menos no preço do óleo diesel, que as empresas já voltaram a pagar, à vista, diretamente na bomba de combustível.

O anúncio no corte dos subsídios do Estado, no final do mês passado, foi feito pelo próprio governador. Significa que ele tirou R$ 131,7 milhões do sistema, valores dos subsídios dos últimos três anos e que, junto com os subsídios da Prefeitura, mantinham os preços da tarifa mais baixos para o usuário do sistema.

O DIÁRIO apurou que os técnicos da Prefeitura já iniciaram o estudo para verificar quanto a retirada dos subsídios do Estado para o sistema significará em novo reajuste no preço da tarifa, que deve ser anunciado este mês. A passagem de ônibus subiu 10%, no fim do mês passado, de R$ 3 para R$ 3,30.