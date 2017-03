Taxista é preso por quebrar o carro e ameaçar  ex-companheira no Morro da Liberdade

Tiago Felipe Veiga de Sales quebrou as portas e janelas do automóvel e foi indicado por danos morais, injúria e ameaça

Taxista será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Foto: Raquel Miranda

Manaus – O taxista Tiago Felipe Veiga de Sales, 28, foi preso por ameaçar de morte, falar palavras de baixo calão e quebrar o carro da ex-companheira dele, de 23 anos, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus, de acordo com a delegada Andrea Nascimento, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Conforme Nascimento, Tiago foi preso através de mandado de prisão preventiva, na última terça-feira (14), na Rua Dona Mimi, no mesmo bairro.

"Em 2015, já tinha uma medida protetiva contra o Tiago. Em 2017, ele voltou a perturbar a ex-companheira e danificou o carro dela e do atual companheiro", disse Nascimento.

Conforme a delegada, Tiago quebrou as portas e janelas do automóvel do casal, além de ameaçar os dois de morte.

À reportagem, o suspeito disse que não ameaçou de morte a mulher, mas teve um atrito com o companheiro dela, pois o mesmo bateu na filha dela. "Nunca a ameacei de morte. Meu problema é com o companheiro dela", afirmou o taxista.

Tiago foi indicado por danos morais, injúria e ameaça. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).