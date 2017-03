Temporada de chuvas deixa 349 famílias desabrigadas, em Manaus, em 3 meses

Chuvas intensas têm causado prejuízo em áreas de risco. Previsão é de temporais até o fim de maio. Foto: Reinaldo Okita/Arquivo

Manaus - Devido à ação das chuvas que atingem Manaus, 349 famílias ficaram desabrigadas no período entre o fim de dezembro do ano passado até o último dia 22 de março deste ano. O dado foi informado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh). Conforme a secretaria, os desabrigados foram atendidos pelo Auxílio Aluguel, benefício concedido a vítimas de enchentes e desmoronamentos ou a famílias que estejam em situação de risco.

Conforme a Semmasdh, os desabrigados moravam, principalmente, em áreas de encostas de barrancos das zonas norte e leste da capital. Do total, 82 famílias receberam o benefício do Auxílio Aluguel no fim de dezembro do ano passado. Entre elas, quatro famílias da Comunidade Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital, onde quatro pessoas de uma mesma família, sendo duas crianças, uma adolescente e uma mulher, morreram durante o desabamento de uma casa.

Outros benefícios do Auxílio Aluguel são famílias moradoras da Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste, onde famílias tiveram as casas danificadas após as fortes chuvas que atingiram a capital amazonense. Também por ocasião das chuvas que atingiram a capital, em dezembro do ano passado, foram cadastradas famílias dos bairros Mauazinho, Colônia Antônio Aleixo, Zumbi dos Palmares (etapas um e dois), além de cadastros realizados na Comunidade Manaus 2000, localizada às margens do Igarapé do 40, na zona sul.

De 1º de janeiro até o último dia 22 de março, foram realizados cadastros de Auxílio Aluguel, pela Semmasdh, de 267 famílias. Entre os cadastrados, estão famílias do bairro Cidade de Deus, na zona norte. Entre as ocorrências registradas, em fevereiro deste ano, no bairro, está um deslizamento de terra que atingiu uma casa, deixando morta uma criança, de dois anos de idade, na Rua Santo Antônio, do bairro Cidade de Deus. Outras duas pessoas da mesma família ficaram feridas no local durante a chuva, segundo informou, na época, o Corpo de Bombeiros.

Também foram incluídos nos cadastros do benefício moradores da Comunidade Raio de Sol, no bairro Nova Cidade, zona norte; do bairro Alfredo Nascimento, na zona leste, onde foram registrados alagamentos, em fevereiro deste ano.

Mais chuvas

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuvas acima da média para o trimestre - março, abril e maio - e as famílias que moram em área de risco precisam continuar em alerta.

De acordo com o meteorologista Gustavo Ribeiro, do 1º Distrito de Meteorologia AM/AC/RR, do Inmet, o prognóstico climático trimestral do instituto aponta que as chuvas acima da média vão atingir a metade norte do Amazonas, incluindo Manaus, com temperaturas em elevação para o fim do período.

Para os próximos dias, a previsão de tempo do Inmet é de tempo instável de céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva em forma de pancadas. Além disso, conforme Ribeiro, as temperaturas mínimas devem variar entre 23ºC e 25º C, e a máxima entre 31ºC e 33º C.