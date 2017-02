Terceira vítima morre após ser baleada ao sair de balneário, na zona norte

Manaus - Rafael Magalhães de Castro, 18, é a terceira vítima de assassinos que executaram, na madrugada desta segunda-feira (6), um grupo de homens, na Rua Plutão, comunidade Campo Dourado, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Rafael morreu na tarde desta segunda, no Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, zona leste, onde tinha sido hospitalizado após ser baleado com, pelo menos, quatro tiros pelo corpo, segundo levantamento do crime, realizado pelo setor de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O ajudante de pedreiro Charlison Mendes da Costa, 20, e o amigo dele Valdenilson dos Santos Ferreira, 21, o “Bodó”, também foram mortos na ocasião. Testemunhas do crime devem ser ouvidas para ajudar a Polícia Civil (PC) a encontrar os autores do triplo homicídio.

Segundo a mãe de uma das vítimas, o filho e o amigo estavam voltando de um balneário quando foram seguidos por quatro homens, ainda não identificados, que estavam em um carro preto, e efetuaram os disparos contra o grupo.

Conforme o levantamento da DEHS, Rafael foi baleado em um dos pés, no pescoço, no braço esquerdo e na perna esquerda. A reportagem apurou que Rafael chegou lúcido, ao hospital, após ser baleado, e ainda conversou com funcionários do Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, mencionando que estava agradecido a Deus por ter sido livrado da morte e estar se recuperando. A reportagem não conseguiu localizar parentes da vítima.